2020-01-21T08:40:18+03:00
Происшествия

«Не хватило одного рубля»: в Екатеринбурге школьницу выгнали из троллейбуса на мороз

Ребенку пришлось идти две остановки домой
Олег ГАЛИМОВ
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Очевидцы хотели заплатить за девочку, но кондуктор выгнал ееОчевидцы хотели заплатить за девочку, но кондуктор выгнал ееФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге назревает новый скандал вокруг общественного транспорта – из троллейбуса высадили 15-летнюю школьницу. По словам матери девочки, у ее дочери не хватило одного рубля.

- Сегодня мою 15 лет нею дочь кондуктор выгнала из троллейбуса, не хватило одного рубля. Пассажирка троллейбуса, спасибо ей, хотела заплатить рубль за мою дочь, но кондуктор отказалась взять. Сказала, что это проблемы моей дочери, она деньги не возьмёт. Высадила ребёнка за две остановки до дома, она шла 15 минут. Пришла с ледяными руками, после месячной ангины, второй день как в школу вышли, - пишет в Facebook мама девочки Елена Филанович.

Напомним, что в декабре 2018 года разгорелся скандал вокруг маршрутки № 021, водитель которой не захотел везти 16-летнюю девочку. Ребенок остался один в салоне и перевозчик посчитал, что «везти ее невыгодно».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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