«Не хватило одного рубля»: в Екатеринбурге школьницу выгнали из троллейбуса на мороз

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:40:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге назревает новый скандал вокруг общественного транспорта – из троллейбуса высадили 15-летнюю школьницу. По словам матери девочки, у ее дочери не хватило одного рубля.

- Сегодня мою 15 лет нею дочь кондуктор выгнала из троллейбуса, не хватило одного рубля. Пассажирка троллейбуса, спасибо ей, хотела заплатить рубль за мою дочь, но кондуктор отказалась взять. Сказала, что это проблемы моей дочери, она деньги не возьмёт. Высадила ребёнка за две остановки до дома, она шла 15 минут. Пришла с ледяными руками, после месячной ангины, второй день как в школу вышли, - пишет в Facebook мама девочки Елена Филанович.

Напомним, что в декабре 2018 года разгорелся скандал вокруг маршрутки № 021, водитель которой не захотел везти 16-летнюю девочку. Ребенок остался один в салоне и перевозчик посчитал, что «везти ее невыгодно».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не захотели везти ее одну»: в Екатеринбурге школьницу высадили из автобуса за семь остановок до дома. Деньги за проезд девушке при этом не вернули, а больше у нее с собой не было (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU