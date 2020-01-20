Похолодает, но не критично: в начале недели в Екатеринбурге установится комфортный минус

20 Янв. 2020 2020-01-20T06:36:28+03:00

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Хорошие новости для тех, кто всю прошлую неделю сетовал на аномальное тепло в Екатеринбурге – в начале этой недели на область опустится комфортный минус. Но сильно холодно не будет. Рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра предрекли горожанам на ближайшие дни.

В понедельник, 20 января, весь день будет идти снег, так что будьте очень аккуратны. Водителям свердловская ГИБДД, кстати, порекомендовала вообще временно пересесть на общественный транспорт. Температура воздуха опустится до -4.

В ночь на вторник, 21 января, в Екатеринбурге похолодает – до -11…-13, и пройдет небольшой снег. Днем чуть-чуть потеплеет – до -8.

В ночь на среду, 22 января, температура не поменяется: -8…-10, всю ночь и весь день будет идти снег. Ближе к полудню воздух прогреется до -2…-4.

ИСТОЧНИК KP.RU