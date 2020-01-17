На Урале 13 подростков отравились снюсом

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:14:06+03:00

Всем детям – от 10 до 17 лет

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Свердловские медики бьют тревогу: с начала декабря прошлого года зафиксирован рост отравлений снюсом и обращениями родителей с детьми к врачам психиатрам-наркологам.

А в период с сентября по декабрь 2019 года в Областной центр острых отравлений и отделения городских и районных больниц региона поступило 13 подростков, отравившихся снюсом. Всем детям – от 10 до 17 лет.

- При поступлении у них отмечались тошнота, рвота, головокружение, спутанность сознания и психомоторное возбуждение, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Среднее время пребывания таких пациентов в стационаре составило от двух до четырех дней.

Напомним, что снюс – современная никотинсодержащая продукция, расфасованная в пакетики в форме «подушечек», которые при использовании помещают между десной и губой, либо в виде леденцов. Его действие в десятки раз сильнее, чем обычный табак – за одно употребление ребенок может получить дозу никотина, сравнимую с пятью пачками сигарет.

После эффекта эйфории у ребенка чаще всего наблюдается общее ухудшение состояния, вялость, слабость, головная боль, а при интоксикации – тошнота и рвота.

Кстати, не так давно под Екатеринбургом специалисты Роспотребнадзора уничтожили порядка девяти тысяч пачек снюса.

ИСТОЧНИК KP.RU