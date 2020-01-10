Смешали с землей: под Екатеринбургом уничтожили девять тысяч пачек снюса

Под Екатеринбургом, на полигоне в Двуреченске, уничтожили 9 000 пачек снюса – жевательного табака, который стал так популярен у молодежи с осени. Только за новогодние праздники специалисты Роспотребнадзора забрали с прилавков 43 коробки опасного продукта.

На Урале объявили войну снюсу. Правозащитники все чаще устраивают рейдыФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам специалистов, снюс вызывает сильное привыкание и может стать причиной онкологического заболевания. Он также приводит к воспалению десен и губ из-за высокого содержания никотина.

- Соприкасаясь со слизистой ротовой полости, жевательный табак может провоцировать её изменения. Это приводит не только к появлению язв на губах и дёснах, заболеваниям гортани, но и к развитию опухолевой патологии и злокачественным образованиям, - рассказывает глава горздрава Екатеринбурга Денис Демидов.

Снюс является никотиносодержащим продуктом без табакаФото: Алексей БУЛАТОВ

Многие называют снюс заменой вейпамФото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре отмечают, что сейчас снюс доступен как для детей, так и для взрослых из-за отсутствия закона о запрете продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.

- Безопасность для жизни и здоровья человека данной продукции не подтверждена, она является потенциально небезопасной, так как в состав входит никотин, включенный в Регистр потенциально-опасных химических веществ. При этом купить её могут даже дети, - отмечают в ведомстве.

Во многих торговых центрах снюс раздают бесплатноФото: Алексей БУЛАТОВ

Снюс смертельно опасен для детейФото: Алексей БУЛАТОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/753926" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге уничтожают снюс.Видео : Алексей Булатов

Если вы знаете, где продают контрафактный снюс, сообщите об этом в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области по телефону (343) 270-15-91.