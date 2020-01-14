Построят первые велодорожки и детские площадки: что ждет Шарташский лесопарк Екатеринбурга в новом году
Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин поделился планами по благоустройству на нынешний, 2020-й, год. А также подытожил, что было сделано в 2019 году. Пост он опубликовал у себя в Facebook.
- В новом году запустим и примем в эксплуатацию первый участок вело-пешеходного коммуникационного каркаса лесопарка, а также все инженерные коммуникации, детские и спортивные площадки, - отметил Зиганшин.
Фото: Артур Зиганшин
Кроме этого, будущий год станет очень плодотворным для директора лесопарка и всех его сотрудников: территории продолжат очищать от мусора и нелегальных свалок.
Кстати, в прошедшем году в лесопарке было высажено 2023 дерева - в поддержку заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады, которая теперь называется по-другому - Всемирные студенческие игры. Всю реконструкцию планируют завершить к 2023 году.
ИСТОЧНИК KP.RU