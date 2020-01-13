В Екатеринбурге всемирную Универсиаду проведут под новым названием

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:42:25+03:00

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Всемирная Универсиада в 2023 году пройдет в Екатеринбурге под новым названием. В начале января Международная федерация студенческого спорта FISU приняла решение обновить бренд соревнований. Теперь они будут проходить под названием Всемирные университетские игры, обозначенные аббревиатурой ВУИ. Участие в них примут представители 170 стран.

Всемирные университетские игры проведут в уральской столице в год ее 300-летия. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин. В городе скоро начнется строительство объектов для проведения соревнований, уже подготовлена площадка в микрорайоне Новокольцовский. Здесь через три года появятся стадионы, а также городок для студентов и кампус для спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU