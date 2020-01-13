2020-01-13T17:10:39+03:00
Общество

Уральские врачи рассказали, как безопасно кататься на «бубликах»

За новогодние праздники в больницу с травмами попали 50 детей
Юлия СТАЛИНА
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"Бублик" может разогнаться до приличной скорости и стать неуправляемым."Бублик" может разогнаться до приличной скорости и стать неуправляемым.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Зимние забавы бывают не всегда безопасными. Вот, например, безобидные катания на «бубликах» иногда заканчиваются в больнице как для детей, так и для взрослых. В медучреждения Екатеринбурга только с 1 по 10 января с травмами обратились 50 детей в возрасте от пяти до семнадцати лет.

- С травмами различной степени тяжести были госпитализированы 25 детей, ещё у 30 пациентов были диагностированы ушибы, им была оказана медицинская помощь и они отпущены под наблюдение врачей по месту жительства, - сообщают печальную статистику в мэрии города.

Врачи екатеринбургской больницы дали несколько советов, как обезопасить себя во время катания на «ватрушках» или «бубликах» и не загреметь на больничную койку. Помните, надувные сани разгоняются до большой скорости и становятся неуправляемыми, а также могут крутиться на ходу.

- Не катайтесь вдвоем;

- Запрещено прыгать и ездить стоя;

- Не ездите в необорудованных местах, а также с гор, покрытых растительностью, деревьями или кустарниками;

- Запрещено кататься по поверхности с трамплинами или другими препятствиями;

- Не привязывайте «ватрушку» к транспортным средствам;

- Не катаетесь в зоне работы снегоуборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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