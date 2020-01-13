Уральские врачи рассказали, как безопасно кататься на «бубликах»
Зимние забавы бывают не всегда безопасными. Вот, например, безобидные катания на «бубликах» иногда заканчиваются в больнице как для детей, так и для взрослых. В медучреждения Екатеринбурга только с 1 по 10 января с травмами обратились 50 детей в возрасте от пяти до семнадцати лет.
- С травмами различной степени тяжести были госпитализированы 25 детей, ещё у 30 пациентов были диагностированы ушибы, им была оказана медицинская помощь и они отпущены под наблюдение врачей по месту жительства, - сообщают печальную статистику в мэрии города.
Врачи екатеринбургской больницы дали несколько советов, как обезопасить себя во время катания на «ватрушках» или «бубликах» и не загреметь на больничную койку. Помните, надувные сани разгоняются до большой скорости и становятся неуправляемыми, а также могут крутиться на ходу.
- Не катайтесь вдвоем;
- Запрещено прыгать и ездить стоя;
- Не ездите в необорудованных местах, а также с гор, покрытых растительностью, деревьями или кустарниками;
- Запрещено кататься по поверхности с трамплинами или другими препятствиями;
- Не привязывайте «ватрушку» к транспортным средствам;
- Не катаетесь в зоне работы снегоуборочной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU