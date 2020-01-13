Шкаф, платье и лыжи: чем закупались екатеринбуржцы в новогодние праздники

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:39:14+03:00

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В первые дни новогодних праздников, когда выходить из дома совсем не хочется, жители Екатеринбурга активно занимались онлайн-шопингом. Если смотреть по объему потраченных денег, то самыми популярными товарами у горожан стали одежда, обувь, косметика, товары для дома, электроника, а также еда и книги. К таким выводам пришли аналитики «Яндекса», проанализировав данные с 1 по 8 января.

- При этом средний чек за большую часть из этих товаров увеличился по сравнению с первыми днями января 2019 года, - рассказали в пресс-службе сервиса. – Исключение – товары для авто, электроника и еда.

Больше всего екатеринбуржцы тратились на одежду и обувь – в среднем, чек увеличился на 50%. На втором месте оказались товары для дома и сада – в новогодние праздники их искали на 16% чаще, чем в прошлом году. Спорт занял третье месте в рейтинге приоритетов горожан. А вот спрос на книги за год значительно упал – на целых 28%. Также спрос упал на запчасти для авто и на еду.

ИСТОЧНИК KP.RU