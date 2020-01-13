В Екатеринбурге заблокировали интернет-магазины со снюсом

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:04:49+03:00

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Прокуратура Екатеринбурга в ходе очередного мониторинга Интернета обнаружила 15 виртуальных магазинов, на которых продавали снюс. Его могли свободно заказывать и покупать все желающие.

- Однако в соответствии с законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» реализация таких веществ дистанционным способом является незаконной, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге, все эти 15 интернет-магазинов были заблокированы, а информация изъята из публичного доступа.

Кстати, не так давно мы рассказывали о том, что под Екатеринбургом бульдозер раздавил девять тысяч пачек снюса. Только за новогодние праздники специалисты Роспотребнадзора забрали с прилавков 43 коробки опасного продукта.

ИСТОЧНИК KP.RU