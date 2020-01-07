В постпредстве Свердловской области в Москве прокомментировали задержание Александра Овчарова из-за браконьерства

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:58:25+03:00

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Постпредство Свердловской области в Москве прокомментировали ситуацию с задержанием Александра Овчарова. Напомним, чиновника обвиняют в браконьерстве. По предварительным данным, постпред вместе со своими коллегой 6 января охотился на территории Бронницкого охотничьего хозяйства, где убили косулю. Но в ведомстве опровергли этот факт.

- Представительство Свердловской области в органах государственной власти Российской Федерации сообщает, что распространенная СМИ информация не соответствует действительности. Задержания лиц, указанных в ряде российских СМИ, сотрудниками полиции не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к административной и иной ответственности не привлекались, - заявили в Представительстве губернатора Свердловской области в органах власти Российской Федерации.

Отметим, в московскую полицию обратился лесничий, он заметил неустановленную машину на территории угодья. На место выехали сотрудники МВД, которые задержали двоих мужчин. Предположительно, что одним их них был Александр Овчаров. Чиновник не захотел представляться и отрицал, что они охотятся. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU