2020-01-07T11:58:25+03:00
Общество

В постпредстве Свердловской области в Москве прокомментировали задержание Александра Овчарова из-за браконьерства

Чиновника обвиняют в незаконной охоте на косулю
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: uralmsk.ruФото: uralmsk.ru
Изменить размер текста:

Постпредство Свердловской области в Москве прокомментировали ситуацию с задержанием Александра Овчарова. Напомним, чиновника обвиняют в браконьерстве. По предварительным данным, постпред вместе со своими коллегой 6 января охотился на территории Бронницкого охотничьего хозяйства, где убили косулю. Но в ведомстве опровергли этот факт.

- Представительство Свердловской области в органах государственной власти Российской Федерации сообщает, что распространенная СМИ информация не соответствует действительности. Задержания лиц, указанных в ряде российских СМИ, сотрудниками полиции не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к административной и иной ответственности не привлекались, - заявили в Представительстве губернатора Свердловской области в органах власти Российской Федерации.

Отметим, в московскую полицию обратился лесничий, он заметил неустановленную машину на территории угодья. На место выехали сотрудники МВД, которые задержали двоих мужчин. Предположительно, что одним их них был Александр Овчаров. Чиновник не захотел представляться и отрицал, что они охотятся. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФК «Урал» потерял одного нападающего
В постпредстве Свердловской области в Москве прокомментировали задержание Александра Овчарова из-за браконьерства
Не испугались камеры: вандалы разбили стекло на «умной остановке» в центре Екатеринбурга
На Урале ГИБДД ищет водителя, который сбил пешеходов и сбежал
Застрявших на севере Урала рыбаков спасли
На Урале завершились поиски пропавшей лайки, которая спасла жизнь заблудившемуся пенсионеру
На Урале группа рыбаков застряла в лесу на трех внедорожниках
В Рождественскую ночь жителям Екатеринбурга стоит готовиться к резкому похолоданию
Пассажира рейса Екатеринбург-Иркутск оштрафовали за курение на борту
Следите, чтобы дети не подносили свечу к одежде: советы прихожанам на Рождество от свердловских спасателей
На Урале ищут лайку, которая спасла заблудившегося в лесу хозяина
Для заключенных уральской колонии слепили 29 тысяч пельменей
В дома Пионерского поселка в Екатеринбурге вернулась вода, пропавшая после коммунальной аварии
Из-за аварии на водопроводе 12-й троллейбус изменил схему движения в Екатеринбурге
«Просите его постоянно шевелить пальцами рук и ног»: в МЧС напомнили как спасти ребенка от обморожений и травм
Полиция Екатеринбурга призывает родителей не отпускать детей на улицу поздно вечером
В Ирбите полицейские догнали автобус, чтобы вернуть девочке забытый рюкзак с подарком от отца
В Саудовской Аравии стартовали гонки «Дакар-2020», в которых участвует уралец Сергей Карякин
«Самое смешное преступление 2020-го»: в Первоуральске обокрали секс-шоп
Под Ирбитом при столкновении двух иномарок пострадали пять человек, включая двухлетнюю девочку