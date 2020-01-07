2020-01-07T09:55:30+03:00
Происшествия

Постпреда Свердловской области в Москве задержали по подозрению в браконьерстве

Александр Овчаров вместе с коллегой незаконно охотился в лесах Подмосковья
Юлия СТАЛИНА
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Фото: uralmsk.ruФото: uralmsk.ru
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Свердловского постпреда по Москве Александра Овчарова задержали ночью в Подмосковье по подозрению в браконьерстве. Уральский чиновник вместе коллегой по представительству Леонидом Петуховым убили косулю на территории Бронницкого охотничьего хозяйства, сообщает канал РЕН ТВ.

- 6 января в Бронницкий отдел полиции поступило сообщение от лесничего о несанкционированном въезде на территорию одного из охотничьих хозяйств в Раменском районе автомобиля, в котором находилось двое мужчин. Прибывшие на место сотрудники полиции в присутствии лесничего осмотрели автомобиль. Оружие и тушек животных обнаружено не было, - сообщил нам дежурный управления общественных связей ГУ МВД по Московской области Сергей Фоминых.

По данным источника РЕН ТВ, за мужчинами следили несколько часов, потом подошли к ним. Овчаров не захотел представляться и признавать, что охотится. Правоохранителям он сказал, что оказался в лесу, чтобы сходить по нужде. Чиновника вместе с товарищем отвезли в отделение полиции для разбирательства.

- Спустя некоторое время на территории охотхозяйства была обнаружена тушка животного, предположительно косули. По данному факту проводится проверка и устанавливается причастность мужчин к незаконной охоте, - добавили в полиции.

После проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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