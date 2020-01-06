2020-01-06T10:13:27+03:00
Общество

В Рождественскую ночь жителям Екатеринбурга стоит готовиться к резкому похолоданию

Столбик термометра опустится до -8 градусов
Олег ГАЛИМОВ
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Днем 7 января синоптики обещают до -7 градусов с небольшим южным ветром.Днем 7 января синоптики обещают до -7 градусов с небольшим южным ветром.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ночь на 7 января, когда тысячи православных отправятся в храмы и церкви, чтобы провести Рождественскую службу, в Екатеринбург придет похолодание. По данным Гидрометцентра, если 6 января на улице по-прежнему сохранится непривычно теплая для этого времени погода, то уже ночью столбик термометра опустится до -8 градусов. При этом скорость западного ветра составит 1 м/с.

Прогноз погоды на ближайшую неделю. Фото: Гидрометцентр России

Прогноз погоды на ближайшую неделю. Фото: Гидрометцентр России

Днем 7 января синоптики обещают до -7 градусов с небольшим южным ветром. Обязательно прочитайте советы от МЧС, которые могут пригодиться вам в ночь перед Рождеством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Рождественскую ночь жителям Екатеринбурга стоит готовиться к резкому похолоданию
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