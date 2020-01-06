2020-01-06T08:51:49+03:00
Общество

Следите, чтобы дети не подносили свечу к одежде: советы прихожанам на Рождество от свердловских спасателей

Публикуем лайфхаки от МЧС
Олег ГАЛИМОВ
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В случае пожара звоните в пожарно-спасательнуюслужбу МЧС России по телефону – 101.В случае пожара звоните в пожарно-спасательнуюслужбу МЧС России по телефону – 101.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Тысячи прихожан посетят в Рождественскую ночь храмы, церкви и соборы в Свердловской области. Вот несколько простых советов от МЧС, которые помогут провести праздник безопасно.

При зажигании свечи закатывайте рукава, чтобы одежда не загорелась.

Под свечой лучше держать небольшую бумагу или носовой платок. В случае если горячий воск попадет на руку, вы можете инстинктивно уронить горящую свечу на одежду.

Крепко подвязывайте платки и убирайте волосы. Таким образом, вы уменьшите риск попадания на них огня при наклоне головы.

Следите за детьми, чтобы они не подносили свечу близко к одежде.

Если одежда загорелась – быстро скиньте ее и постарайтесь потушить огнетушителем или накрыть плотным материалом.

Курите только в специально отведенных местах.

Изучите план эвакуации.

В случае срабатывания пожарной сигнализации не пугайтесь. Спешно покиньте здание, не создавая паники и давки.

В случае пожара звоните в пожарно-спасательнуюслужбу МЧС России по телефону – 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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