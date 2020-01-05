2020-01-05T18:05:07+03:00
Общество

В дома Пионерского поселка в Екатеринбурге вернулась вода, пропавшая после коммунальной аварии

Рабочие "Горводоканала" переподключили трубопровод
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Вода подается потребителям по резервной схеме.Вода подается потребителям по резервной схеме.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

В Пионерском поселке сегодня велись ремонтные работы на трубопроводе с холодной водой. Из-за того, что там случилась коммунальная авария без воды оказались четыре дома на улицах Сулимова и Менделеева. В ликвидации последствий участвовали пять человек и две единицы техники. Ожидалось, что вода вернется в краны только в понедельник в первой половине дня, но аварийной бригаде удалось завершить работы раньше.

- В 17.40 ремонтной бригадой "Горводоканала" произведено технологическое переподключение на трубопроводе в районе улицы Сулимова в Екатеринбурге, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Водоснабжение восстановлено.

В ведомстве отмечают, что вода подается потребителям по резервной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для заключенных уральской колонии слепили 29 тысяч пельменей
В дома Пионерского поселка в Екатеринбурге вернулась вода, пропавшая после коммунальной аварии
Из-за аварии на водопроводе 12-й троллейбус изменил схему движения в Екатеринбурге
«Просите его постоянно шевелить пальцами рук и ног»: в МЧС напомнили как спасти ребенка от обморожений и травм
Полиция Екатеринбурга призывает родителей не отпускать детей на улицу поздно вечером
В Ирбите полицейские догнали автобус, чтобы вернуть девочке забытый рюкзак с подарком от отца
В Саудовской Аравии стартовали гонки «Дакар-2020», в которых участвует уралец Сергей Карякин
«Самое смешное преступление 2020-го»: в Первоуральске обокрали секс-шоп
Под Ирбитом при столкновении двух иномарок пострадали пять человек, включая двухлетнюю девочку
На Урале подростки вместе с ГИБДД устроили танцевальный флешмоб
Матерились на бортпроводников: в Кольцово задержали двух буйных пассажирок
Прострелены голова, грудь и живот: волонтеры из Екатеринбурга спасают хаски с тремя пулевыми ранениями
Суровый народ: ледовый городок в Нижнем Тагиле сравнили с кладбищем
На Урале полицейские спасли от холода пассажиров автобуса
Следователи проверят енота, покусавшего восьмилетнюю девочку в Екатеринбурге
Не уступил дорогу: на Урале в ДТП пострадала женщина
Универсиаде-2023 в Екатеринбурге быть: Президент Путин дал старт подготовке
В Екатеринбург на «Рождественские старты» съедутся больше 40 лучших бегунов России
За четыре дня на свердловских трассах поймали больше 250 пьяных водителей
Если вы попали в ДТП: несколько правил первой помощи от свердловских спасателей
Выходите гулять: в Екатеринбург пришли очень теплые выходные
Уральцы загадают желание под звездопад Квадрантиды
Спасалась от лобового столкновения: екатеринбуржцы спасли девушку, автомобиль которой улетел в кювет на трассе
Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл впервые за год
ГИБДД ищет очевидцев: на Урале произошло смертельное ДТП, где пострадали дети
Пришлось тушить снегом: полиция ищет вандалов, которые ночью поджигали подъезды в Екатеринбурге
В Екатеринбург привезли Вифлеемский огонь
В Екатеринбурге начали массово проверять пассажирские автобусы
Не справилась с управлением и выехала на встречную: под Нижним Тагилом в ДТП погиб пассажир