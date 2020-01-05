В дома Пионерского поселка в Екатеринбурге вернулась вода, пропавшая после коммунальной аварии

5 Янв. 2020 2020-01-05T18:05:07+03:00

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В Пионерском поселке сегодня велись ремонтные работы на трубопроводе с холодной водой. Из-за того, что там случилась коммунальная авария без воды оказались четыре дома на улицах Сулимова и Менделеева. В ликвидации последствий участвовали пять человек и две единицы техники. Ожидалось, что вода вернется в краны только в понедельник в первой половине дня, но аварийной бригаде удалось завершить работы раньше.

- В 17.40 ремонтной бригадой "Горводоканала" произведено технологическое переподключение на трубопроводе в районе улицы Сулимова в Екатеринбурге, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Водоснабжение восстановлено.

В ведомстве отмечают, что вода подается потребителям по резервной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU