Из-за аварии на водопроводе 12-й троллейбус изменил схему движения в Екатеринбурге

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:55:50+03:00

Ожидается, что ремонтные работы на участке завершат 7 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Коммунальная авария в Екатеринбурге повлияла на движение общественного транспорта города. Так, один из троллейбусов временно изменил схему движения.

- В связи с аварией на водопроводе в районе дома по адресу ул. Сулимова, 33А закрыто движение троллейбусов 12 маршрута по улице Сулимова, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Ожидается, что ремонтные работы на участке завершат 7 января в четыре часа утра.

ИСТОЧНИК KP.RU