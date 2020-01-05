2020-01-05T14:55:50+03:00
Общество

Из-за аварии на водопроводе 12-й троллейбус изменил схему движения в Екатеринбурге

Данил СВЕЧКОВ
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Ожидается, что ремонтные работы на участке завершат 7 января.Ожидается, что ремонтные работы на участке завершат 7 января.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коммунальная авария в Екатеринбурге повлияла на движение общественного транспорта города. Так, один из троллейбусов временно изменил схему движения.

- В связи с аварией на водопроводе в районе дома по адресу ул. Сулимова, 33А закрыто движение троллейбусов 12 маршрута по улице Сулимова, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Ожидается, что ремонтные работы на участке завершат 7 января в четыре часа утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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