Неизвестно, сколько он был без пищи и связи: в Бурятии спасатели вытащили из термального источника пожилого уральца
В Бурятии спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда эвакуировали из термального источника истощенного жителя Среднего Урала. Как рассказали участники операции, мужчину нашли на территории залива Баргузинского района. По словам спасателя Александра Борисова, толщина в бухте Змеевая была от 10 сантиметров до тонкой корки.
Фото: ФГКУ Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ
- Повсюду бьют горячие ключи, подмывающие лёд. Вездеход «Трэкол» пройти без провалов к месту происшествия не смог. Было принято решение усилить группировку дополнительной техникой и людьми, — отметил Александр Борисов.
Фото: ФГКУ Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ
Пробиться к мужчине удалось благодоря снегоходам, спасатели вытащили мужчину из воды и укутали в спальные мешки. В тяжелом состоянии пострадавшего передали врачам. Сколько времени он провёл в одиночестве, без пищи и связи — неизвестно.
В тяжелом состоянии пострадавшего передали врачам. Фото: ФГКУ Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ
Добавим, что 1 января в Екатеринбурге спасатели пришли на помощь к сноубордисту, который вывихнул колено на горе Уктус.
ИСТОЧНИК KP.RU