Неизвестно, сколько он был без пищи и связи: в Бурятии спасатели вытащили из термального источника пожилого уральца

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:26:28+03:00

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В Бурятии спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда эвакуировали из термального источника истощенного жителя Среднего Урала. Как рассказали участники операции, мужчину нашли на территории залива Баргузинского района. По словам спасателя Александра Борисова, толщина в бухте Змеевая была от 10 сантиметров до тонкой корки.

Фото: ФГКУ Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ

- Повсюду бьют горячие ключи, подмывающие лёд. Вездеход «Трэкол» пройти без провалов к месту происшествия не смог. Было принято решение усилить группировку дополнительной техникой и людьми, — отметил Александр Борисов.

Фото: ФГКУ Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ

Пробиться к мужчине удалось благодоря снегоходам, спасатели вытащили мужчину из воды и укутали в спальные мешки. В тяжелом состоянии пострадавшего передали врачам. Сколько времени он провёл в одиночестве, без пищи и связи — неизвестно.

В тяжелом состоянии пострадавшего передали врачам. Фото: ФГКУ Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ

Добавим, что 1 января в Екатеринбурге спасатели пришли на помощь к сноубордисту, который вывихнул колено на горе Уктус.

ИСТОЧНИК KP.RU