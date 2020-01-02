Повредил ногу и не мог двигаться: в Екатеринбурге спасатели МЧС пришли на помощь травмированному сноубордисту

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:18:37+03:00

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В Екатеринбурге спасатели МЧС пришли на помощь 37-летнему сноубордисту, который вывихнул колено, катаясь на склоне горы Уктус. Как рассказали в областном главке ведомства, сигнал о ЧП поступил к ним вечером 1 января, а вся операция заняла чуть больше 20 минут.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Администрация одноименного горнолыжного комплекса с информацией о том, что на вершине склона сноубордист повредил ногу и не может самостоятельно спуститься вниз. На снегоходе спасатели поднялись на гору и, оказав доврачебную помощь пострадавшему, доставили его в травмпункт, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В МЧС также напоминают любителям горнолыжного отдыха об основных правилах безопасности. При происшествии звоните в пожарно-спасательную службу по номеру - 101.

ИСТОЧНИК KP.RU