СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-26T17:17:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительство эстакады на выезде из Академического начнут в 2021 году. Проект второй очереди развязки на Серафимы Дерябиной - Объездной одобрили специалисты «Управления государственной экспертизы».

- Новая развязка значительно разгрузит движение транспорта, следующего из микрорайона Академический и обратно, а также транзитный поток, проходящий по Объездной дороге от улицы Амундсена до Светлореченской по трём полосам в каждом направлении. Для удобства автолюбителей проектом также предусмотрено четыре съезда с развязки в Академический микрорайон и центральную часть города, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Ранее через автомобильное кольцо был проложен новый дорожный участок, соединяющий улицы Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной - это был первый этап строительства развязки. В 2021 году начнут второй этап - возведение эстакады. Ее высота будет пять метров, длина - 430 метров. Эстакада будет состоять из двух параллельных мостовых сооружений для разведения встречных транспортных потоков.

Начальник «Управления государственной экспертизы» Наталья Серегина рассказала, что они рассчитывают и дальше совершенствовать транспортную инфраструктуру на данном направлении за счёт запуска трамвая. По ее словам, в следующем году можно ждать проектных решений по строительству трамвайной линии в Академический.

ИСТОЧНИК KP.RU