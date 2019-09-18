В Екатеринбурге открыли сквозное движение через кольцо на Серафимы Дерябиной

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-18T07:00:58+03:00

Вот так дорога выглядела в августе - теперь по ней открыли сквозное движение. Фото: екатеринбург.рф

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Жители Академического, наконец, дождались – через кольцевую развязку на Серафимы Дерябиной открыли сквозное движение. Теперь по ней можно добраться напрямую в центр (или обратно). Но ситуация не сильно улучшилась – по утрам автомобили все также стоят в больших пробках.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», движение парализовано в сторону Академического. Автомобили едут со скоростью не больше 7 км/час. Большая пробка образовалась на подъезде к кольцу по улице Вильгельма де Геннина, в сторону центра. Все стоит на Объездной дороге, со стороны ТРЦ Мега. Пробки на этом участке составляют 7 баллов.

Горожане по-прежнему стоят в больших пробках. Фото: Яндекс.Карты

Напомним, что в начале августа дорожники открыли движение по кольцу Объездной и Серафимы Дерябиной. Полностью работы должны завершиться до октября.

ИСТОЧНИК KP.RU