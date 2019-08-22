Ехать можно: в Екатеринбурге открыли кольцо Объездной и Серафимы Дерябиной

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-22T15:03:35+03:00

Пока что открыта только одна полоса

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В Екатеринбурге сегодня открыли развязку Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной. Однако пока что дорога действует только из Академического в сторону Юго-Западного микрорайона и в центр города.

- На данный момент дорога оборудована светофорами, а также пешеходными и велосипедными дорожками, - рассказали в пресс-службе администрации Ленинского района. - Дорожная разметка должна появиться не позднее октября.

Дорога из центра в Академический будет открыта в октябре, после окончания сезонных работ. Напомним, что развязку планировали открыть 20 августа, однако из-за плохой погоды сроки пришлось перенести.

ИСТОЧНИК KP.RU