Помешали дожди: открытие развязки на Объездной в Екатеринбурге отложили из-за плохой погоды
Проехать по новой дороге можно будет либо сегодня вечером, либо завтра утром
Вчера дорогу не открыли из-за плохих погодных условийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Развязку на Объездной – Серафимы Дерябиной откроют чуть позже. Официальное открытие было назначено на 20 августа, однако проезд по-прежнему закрыт.
- Да, работы приостановились из-за дождей, асфальт в это время укладывать было нельзя, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Открытие развязки – вопрос одного-двух дней.
Так что автомобилисты смогут проехать по новой дороге либо сегодня вечером, либо завтра утром.
ИСТОЧНИК KP.RU