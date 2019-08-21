2019-08-21T08:01:31+03:00
Общество

Помешали дожди: открытие развязки на Объездной в Екатеринбурге отложили из-за плохой погоды

Проехать по новой дороге можно будет либо сегодня вечером, либо завтра утром
Мария Трапезникова
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Вчера дорогу не открыли из-за плохих погодных условийВчера дорогу не открыли из-за плохих погодных условийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Развязку на Объездной – Серафимы Дерябиной откроют чуть позже. Официальное открытие было назначено на 20 августа, однако проезд по-прежнему закрыт.

- Да, работы приостановились из-за дождей, асфальт в это время укладывать было нельзя, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Открытие развязки – вопрос одного-двух дней.

Так что автомобилисты смогут проехать по новой дороге либо сегодня вечером, либо завтра утром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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