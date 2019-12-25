2019-12-25T14:12:18+03:00
Общество

Выпускникам на радость: в следующем году на «Екатеринбург Арене» проведут свою версию «Алых парусов»

Он пройдет параллельно с «Ночью музыки»
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге пройдет своя версия "Алых парусов"В Екатеринбурге пройдет своя версия "Алых парусов"Фото: Александр ГЛУЗ
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На центральном стадионе «Екатеринбург Арена» в следующем году пройдет первый общегородской выпускной для одиннадцатиклассников – этакая собственная версия «Алых парусов», но без реки поблизости. Об этом «Комсомолке» рассказала руководитель городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

- Распоряжения и постановления пока нет, мы готовимся, все ведь нуждается в серьезной подготовке. Проведение выпускного запланировано на 26 июня, он пройдет параллельно с «Ночью музыки», - отметила Сибирцева. – В первую очередь, он рассчитан на выпускников 11 классов. Пригласим, конечно, все школы.

Вручение аттестатов пройдет в школах, а на стадионе планируют устроить только праздник. Екатеринбургские «Алые паруса» - совместный проект с Управлением культуры Екатеринбурга, которое занимается гостями и программой праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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