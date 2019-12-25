Екатеринбург может прирасти девятым районом

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-25T14:06:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году стали известны планы мэрии Екатеринбурге о создании к 300-летию города восьмого района, им станет Академический. Плюсы появления административной единицы для горожан очевидны – на территории района создадут поликлиники, почтовые отделения и другие объекты для комфортного проживания людей.

В среду, 25 декабря, председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина заявила о том, что в уральской столице может появиться и девятый район – Новокольцовский.

Его могут начать создавать в 2021 году во время подготовки города к Всемирному саммиту спорта и бизнеса под эгидой Универсиады. В Новокольцовском построят несколько объектов с применением технологии «Умный город». Позже территорию могут оформить в полноценную административную единицу.

Ранее были озвучены планы по созданию в этом месте масштабной жилой застройки, а также строительству зоопарка и объектов инфраструктуры, бизнес-парка и производственных комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU