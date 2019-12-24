2019-12-24T15:13:23+03:00
Общество

С начала 2020 года в Нижнем Тагиле будет ходить новый трамвай

Он встанет на рельсы с 9 января
Мария Трапезникова
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В Нижнем Тагиле появится новый трамвайВ Нижнем Тагиле появится новый трамвайФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 9 января 2020 года в Нижнем Тагиле появится новый трамвай. Он будет ходить по маршруту № 2: «улица Островского - проспект Ленина - Тагилстрой» и в обратную сторону. Об этом рассказали в МУП «Тагильский трамвай».

- Начало движения маршрута в будние дни назначено на 06:14 (в выходные - на 06:12). Последний рейс отправляется в 18:30, - сообщается на их сайте.

Расписание. Фото: МУП "Тагильский трамвай"

Расписание. Фото: МУП "Тагильский трамвай"

Ранее мы рассказали, что в Нижнем Тагиле трамваи будут ходить всю новогоднюю ночь - до 05:00 1 января. А с 1 по 8 января трамваи будут работать по расписанию выходного дня. Стоимость проезда во все дни и ночи остается неизменной: 20 рублей полный тариф и 12 рублей - льготный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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