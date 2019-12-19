2019-12-19T12:22:21+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле в Новый год трамваи будут ходить всю ночь

На пяти маршрутах введут дополнительные вагоны
Мария Трапезникова
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В Нижнем Тагиле трамваи будут ходить всю новогоднюю ночьВ Нижнем Тагиле трамваи будут ходить всю новогоднюю ночьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь трамваи будут ходить до самого утра – с 20:00 21 декабря до 5:00 1 января. Поэтому горожане смогут спокойно съездить и отпраздновать, а затем вернуться обратно домой. Об этом рассказали в пресс-службе МУП «Тагильский трамвай».

Дополнительные вагоны появятся сразу на пяти маршрутах:

- № 3 (по кольцевой, по одному вагону в каждом направлении);

- № 9 (ВМЗ — Пр. ЛенинаТагилстрой, один вагон на линии);

- № 10 (УВЗ — Пихтовые горы, два вагона на линии);

- № 12 (Пихтовые горы — ул. Островского, два вагона на линии);

- № 15 (Новая Кушва — ГГМ, два вагона на линии).

- Вечером 31 декабря и утром 1 января количество вагонов на линии уменьшаться не будет, все регулярные маршруты начнут работу 1 января по расписанию выходного дня с 5-6 часов утра в полном объеме, - отметили в «Тагильском трамвае».

С 1 по 8 января трамваи будут работать по расписанию выходного дня. Стоимость проезда во все дни и ночи остается неизменной: 20 рублей полный тариф и 12 рублей — льготный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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