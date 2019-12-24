2019-12-24T07:22:10+03:00
Общество

Сотрудники почты в Нижнем Тагиле во время обработки писем получили химические ожоги глаз

Несчастный случай произошел еще 16 декабря
Мария Трапезникова
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Работники почты получили химические ожоги глазРаботники почты получили химические ожоги глазФото: Алексей БУЛАТОВ
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Трое сотрудников «Почты России» в Нижнем Тагиле получили химические ожоги конъюнктивы и роговицы глаза, рассказали «Комсомолке» в пресс-службе государственной инспекции труда по Свердловской области. Это произошло во время обработки входящих писем 16 декабря.

Один из операторов связи пожаловался на резь в глазах и был госпитализирован в больницу. Ближе к вечеру боль почувствовали еще два работника почты.

- Повреждения, которые они получили, относятся к категории легких, - добавили в пресс-службе.

Сразу после несчастного случая отделение связи временно закрыли. C 21 декабря оно снова работает в штатном режиме, а «Почта России» проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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