Сотрудники почты в Нижнем Тагиле во время обработки писем получили химические ожоги глаз

СЕГОДНЯ 07:19 2019-12-24T07:22:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Трое сотрудников «Почты России» в Нижнем Тагиле получили химические ожоги конъюнктивы и роговицы глаза, рассказали «Комсомолке» в пресс-службе государственной инспекции труда по Свердловской области. Это произошло во время обработки входящих писем 16 декабря.

Один из операторов связи пожаловался на резь в глазах и был госпитализирован в больницу. Ближе к вечеру боль почувствовали еще два работника почты.

- Повреждения, которые они получили, относятся к категории легких, - добавили в пресс-службе.

Сразу после несчастного случая отделение связи временно закрыли. C 21 декабря оно снова работает в штатном режиме, а «Почта России» проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU