2019-12-19T15:27:53+03:00
Общество

«Почувствовали недомогание»: при обработке почты в Нижнем Тагиле отравились три почтальона

Их положили в больницу
Данил СВЕЧКОВ
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Причина отравления устанавливается.Причина отравления устанавливается.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле трое работников местного отделения почты попали в больницу с отравлением. Чем именно они отравились сейчас выясняют сотрудники МЧС и Роспотребнадзора. Но по предварительной версии это случилось при обработке утренней почты.

- Трое почтовых работников почувствовали недомогание, - сообщает Анна Первушина, руководитель направления по внешним коммуникациям уральского отделения Почты России. - Работники госпитализированы, отделение связи временно приостановило работу.

Снова возобновило работу отделение лишь в четверг 19 декабря и то в ограниченном режиме.

- Будет осуществляться выдача письменной корреспонденции и посылок, - добавляют в «Почте России». - С 21 декабря отделение начнет работать в штатном режиме. В настоящее время получено экспертное заключение Роспотребнадзора о безопасности дальнейшей эксплуатации помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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