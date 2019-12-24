2019-12-24T06:08:14+03:00
Происшествия

Тушили 19 спасателей: под Екатеринбургом сгорел частный дом

Никто, к счастью, не пострадал
Мария Трапезникова
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В поселке под Верхней Пышмой сгорел частный домВ поселке под Верхней Пышмой сгорел частный домФото: Алексей БУЛАТОВ
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Этой ночью под Екатеринбургом, в ГО Верхняя Пышма, в поселке Крутой, произошел серьезный пожар на улице Станционная. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 01:50, на место выехали четыре бригады спасателей.

- На площади в 120 квадратных метров сгорел частный двухквартирный жилой дом. В тушении пожара были задействованы четыре спецтехники и 19 спасателей, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь удалось потушить только через час, к 03:15, а к 6:48 закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС никто, в счастью не пострадал.

Кстати, вчера мы рассказывали, что небольшой пожар произошел в автосалоне Lexus, что на Металлургов. Там загорелась вывеска, но ее быстро потушили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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