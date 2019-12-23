Эвакуировали 60 человек: в Екатеринбурге у автосалона Lexus загорелась вывеска

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-23T11:36:24+03:00

В Екатеринбурге у автосалона вспыхнула вывеска. Фото: Google Maps

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В Екатеринбурге сегодня днем произошел пожар. Из-за короткого замыкания вспыхнула вывеска у автосалона Lexus. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС по Свердловской области, из здания эвакуировали 60 человек, включая посетителей и персонал.

- Площадь пожара составила пять квадратных метров, все люди эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. На месте работало 28 спасателей на семи спецмашинах, - объяснили в МЧС.

На данный момент возгорание полностью потушено. По данным спасателей, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU