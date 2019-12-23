2019-12-23T19:23:50+03:00
Общество

«Его привезли в этот дом умирать»: уральские волонтеры спасают хаски, которого живодеры закрыли без еды и воды в заброшенной сторожке

Собаку с отрубленной лапой везли в Екатеринбург на снегоходе
Алина СУРИНА
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Фото: предоставлено приютом хаски Анастасии КудрявцевойФото: предоставлено приютом хаски Анастасии Кудрявцевой
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Уральские волонтеры спасают хаски, которого живодеры закрыли без еды и воды в заброшенной сторожке. Собаку с отрубленной лапой в нежилом доме в Тавде нашел охотник. Тумана, так назвали хаски, привезли в Екатеринбург на снегоходе - машина в то место, где нашли бедного пса просто не проедет. Волонтеры доставили собаку в клинику. Там оказалось, что из-за жестокости неизвестных людей, Туману придется теперь жить с тремя лапами.

- Мы получили снимки и заключение врачей. Лапу только под ампутацию. В ней нет уже ни нервов, ни сосудов. Собака так мучается уже долго. Кости раздроблены даже вдоль. Может быть от капкана. Но собаку привезли в этот дом без воды и еды умирать. Ее там заперли. То есть ее намерено оставили там на погибель, - рассказала руководитель питомника Хаски в Екатеринбурге, Анастасия Кудрявцева.

По словам волонтеров, неизвестно, сколько дней и ночей хаски провел в заброшенной сторожке. Но пес вытянул свой счастливый билет - его нашли. Даже не смотря на то, что лапу не спасти, теперь у Тумана все будет хорошо.

Если вы хотите помочь волонтерам с оплатой лечения хаски, то переводите средства по номеру карты Сбербанка 4279160052032735 (Анастасия Андреевна К).

В сторожке нашли хаски с отрубленной лапой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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