«Его привезли в этот дом умирать»: уральские волонтеры спасают хаски, которого живодеры закрыли без еды и воды в заброшенной сторожке

СЕГОДНЯ 19:09 2019-12-23T19:23:50+03:00

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Уральские волонтеры спасают хаски, которого живодеры закрыли без еды и воды в заброшенной сторожке. Собаку с отрубленной лапой в нежилом доме в Тавде нашел охотник. Тумана, так назвали хаски, привезли в Екатеринбург на снегоходе - машина в то место, где нашли бедного пса просто не проедет. Волонтеры доставили собаку в клинику. Там оказалось, что из-за жестокости неизвестных людей, Туману придется теперь жить с тремя лапами.

- Мы получили снимки и заключение врачей. Лапу только под ампутацию. В ней нет уже ни нервов, ни сосудов. Собака так мучается уже долго. Кости раздроблены даже вдоль. Может быть от капкана. Но собаку привезли в этот дом без воды и еды умирать. Ее там заперли. То есть ее намерено оставили там на погибель, - рассказала руководитель питомника Хаски в Екатеринбурге, Анастасия Кудрявцева.

По словам волонтеров, неизвестно, сколько дней и ночей хаски провел в заброшенной сторожке. Но пес вытянул свой счастливый билет - его нашли. Даже не смотря на то, что лапу не спасти, теперь у Тумана все будет хорошо.

Если вы хотите помочь волонтерам с оплатой лечения хаски, то переводите средства по номеру карты Сбербанка 4279160052032735 (Анастасия Андреевна К).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/751138" frameborder="0"></iframe> В сторожке нашли хаски с отрубленной лапой.

ИСТОЧНИК KP.RU