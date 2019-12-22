Все было под угрозой срыва: автолюбители Екатеринбурга выстроились в огромную новогоднюю автоелку

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-22T12:18:40+03:00

Вот так флешмоб выглядел с высоты. Фото: сообщество «Автолюбители #А66. Екб и Свердловская область»

Изменить размер текста: A A

Автолюбители Екатеринбурга накануне выстроились в гигантскую автоелку, которая мигала всеми огоньками-фарами и призывала новогоднее настроение. Традиционный флешмоб провели на территории МВЦ «Екатеринбург-Экспо», однако с площадкой из-за сильного снегопада возникли некоторые проблемы.

- Площадка была вся под снегом. Нам рассказали, что все будет почищено и готово - по факту, не было готово ничего, хотя договоренность заранее была, - рассказали организаторы в сообществе «Автолюбители #А66. Екб и Свердловская область». - Так что все оказалось под угрозой срыва.

А вот так - снизу. Фото: сообщество «Автолюбители #А66. Екб и Свердловская область»

В общем, погода совсем не помогала автолюбителям: из-за сильного снега на открытой территории квадрокоптер не смог подняться выше, чем на 60 метров.

Кстати, ровно неделю назад автолюбители соорудили у «Комсомолла» гигантскую автоснежинку - на нее потребовалось порядка 30 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU