Екатеринбургские автолюбители сделали сияющую снежинку из тридцати машин
Смотрите захватывающее видео с высоты птичьего полета
Фото: flyekb / Instagram.com
Изменить размер текста:
Автолюбители Екатеринбурга перед Новым город решили покреативить. Водители выстроили из свои машины в форме снежинки. Для этого потребовалось тридцать иномарок. Своеобразный флешмоб состоялся у ТРК "КомсоМОЛЛ".
Чтобы снежинка засияла огнями, водители включили фары. Получилось круто.
Екатеринбургский фотограф под ником flyekb выложил фото и видео с высоты птичьего полета на своей странице в Instagram. Кадры сняты с квадрокоптер.
Автолюбители Екатеринбурга выстроились машины в снежинку
ИСТОЧНИК KP.RU