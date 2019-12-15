2019-12-15T17:40:37+03:00
Общество

Екатеринбургские автолюбители сделали сияющую снежинку из тридцати машин

Смотрите захватывающее видео с высоты птичьего полета
Юлия СТАЛИНА
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Фото: flyekb / Instagram.comФото: flyekb / Instagram.com
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Автолюбители Екатеринбурга перед Новым город решили покреативить. Водители выстроили из свои машины в форме снежинки. Для этого потребовалось тридцать иномарок. Своеобразный флешмоб состоялся у ТРК "КомсоМОЛЛ".

Чтобы снежинка засияла огнями, водители включили фары. Получилось круто.

Екатеринбургский фотограф под ником flyekb выложил фото и видео с высоты птичьего полета на своей странице в Instagram. Кадры сняты с квадрокоптер.

flyekbflyekb
Автолюбители Екатеринбурга выстроились машины в снежинку
22 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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Екатеринбургские автолюбители сделали сияющую снежинку из тридцати машин
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