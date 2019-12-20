«Продам машину, поеду на метро»: Екатеринбург встал в десятибалльных пробках

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-20T17:10:30+03:00

Снег на дорогах и последний рабочий день привел к сильным заторам на дорогах

Изменить размер текста: A A

Екатеринбург встал в десятибалльных пробках. Снег на дорогах и последний рабочий день привел к сильным заторам на дорогах. Водители, чтобы не скучать пишут комментарии в сервисе «Яндекс.Пробки». Например, кто-то предлагает продать машину, чтобы пересесть на метро или хвастается тем, что едет на трамвае.

Фото: Яндекс.Пробки

Напомним, сегодня из-за снежного коллапса на дорогах, в ГИБДД посоветовали пересесть на общественный транспорт. На трассы для уборки снега вышли больше 400 спецмашин, однако это мало помогает. По данным госавтоинспекции города, за день произошло 130 ДТП, из них четыре с пострадавшими.

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

ИСТОЧНИК KP.RU