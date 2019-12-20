В Уральском радиотехническом колледже открыли инклюзивную образовательную площадку Молодежного проектного центра

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-20T14:27:25+03:00

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В четверг, 19 декабря, в Уральском радиотехническом колледже имени А.С. Попова состоялось торжественное открытие инклюзивной образовательной площадки Молодежного проектного центра. В мероприятии приняли участие Заместитель министра Министерства социальной политики Свердловской области Ирина Чернышева, главный специалист отдела профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Елена Макарова, заместитель Генерального директора производственного объединения «УНИМАТИК» Олег Колянов и многие другие. Проект осуществлен совместно с Благотворительным фондом «Фонд развития Урала» при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Дорога к жизни».

Инклюзивная образовательная площадка – это уникальный молодежный проектный центр, оснащенный самым современным высокоточным токарно-фрезерным и компьютерным оборудованием компании «УНИМАТИК».

- Трудовая деятельность – это очень важная составляющая каждого человека и люди с ограниченными возможностями здоровья как никто заинтересованы в приобретении, поддержании и развитии в себе трудовых навыков, - рассказала Заместитель министра Министерства социальной политики Свердловской области Ирина Чернышева. - Очень важно, что центр ориентирован на разные возрастные категории граждан и оснащен современным оборудованием. Хочу пожелать центру новых посетителей, а его ученикам – новых знаний.

На инклюзивной площадке Молодежного проектного центра все желающие смогут получить профессию дизайнера изделий, программиста по управлению станками, токаря-фрезеровщиками и инженера полиграфического оборудования.

- На сегодняшний день, развитие инклюзии именно в профессиональном образовании - это важная задача, которая поставлена Президентом Российской Федерации, - рассказала главный специалист отдела профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Елена Макарова. – Спектр профессий для людей с ограниченными возможностями здоровья, достаточно узкий и выпускники школ переживают, куда им идти учиться дальше. Но теперь у нас есть поддержка такого замечательного молодежного центра, благодаря которому у ребят есть возможность получать высокотехнологические специальности.

- Мы создали многофункциональную площадку, - говорит директор Уральского радиотехнического колледжа имени А.С. Попова Любовь Самсонова. – Здесь будет осуществляться переподготовка людей всех возрастных категорий: от школьников до пенсионеров. Я благодарна всем, кто поддержал проект и рада, что такая площадка открылась в нашем колледже.