Сергей Исаев прокомментировал прощальный тур «Уральских пельменей»

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-19T08:31:15+03:00

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Участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев прокомментировал новости о прощальном туре команды. Дело в том, что сейчас юмористы разъезжают по стране с концертами. И вот в очередном городе артистов смутило то, что их тур афишируют как последний.

- Всем доброго дня, официально заявляю, что никакого прощального тура у «Уральских пельменей» в ближайшие годы не планируется!Наши туры проходят с аншлагами, а фотографируемся и раздаём автографы мы после концерта с большим удовольствием, - не выдержал Исаев у себя в Instagram.

Отметим, недавно артисты также прокомментировали уход с Юлией Михалковой, которая покинула шоу в сентябре. По словам юмористов, их коллегу больше интересовала внешность, а не сцена. Но также «пельмени» поспешили всех успокоить по поводу распада команды, (сейчас Андрей Рожков и Вячеслав Мясников гастролируют отдельно – прим.ред.). Артисты заверяют, что они по-прежнему выступают и снимаются все вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU