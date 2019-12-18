«Юлю больше заботит внешность»: «Уральские пельмени» откровенно об уходе Юлии Михалковой

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-18T10:40:14+03:00

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Уход красотки Юлии Михалковой из шоу «Уральские пельмени» шокировал поклонников. В сентябре юмористка покинула коллектив, потому что устала от образа «глупой дурочки». Коллеги по цеху долго хранили молчание и вот перед Новым годом решили открыть правду.

- Лично у меня сложилось впечатление, что у каждой из девочек в шоу свои цели. Ксюша умеет быть смешной и ей это нравится. Илана Юрьева красивая актриса и при этом не боится выглядеть смешной. А Юлии, как мне кажется, наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность. Она больше думает, как волосы лежат, как ногти блестят, признался в разговоре с «Комсомолкой» Роман Постовалов, новенький участник шоу.

«Пельмени» также поспешили развеять слухи о распаде команды. Помимо Михалковой от коллектива отделились еще одни старички: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Уже год юмористы гастролируют порознь.

- Мы до сих пор все вместе, но работаем вместе только на концертах в Екатеринбурге и в Москве. С Юлей контракт в этот раз не продлили, - добавил Сергей Исаев.

Кстати, Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» рассказала, что теперь будет ведущей детского «КВН». Недавно артистка на пресс-конференции с Дмитрием Медведевым предложила рассказывать о национальных проектах в TikTok.

А подробное интервью с «Уральскими пельменями» читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU