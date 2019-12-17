«Мы работаем вместе на концертах»: «Уральские пельмени» о распаде команды

Больше десяти лет вся страна смотрит по телевизору шоу «Уральские пельмени». Юмор бывших КВН-щиков близок и понятен народу. Но за пределами сцены в команде царит неразбериха… так, по крайней мере, кажется со стороны. То юмористы ссорятся с бывшим директором Сергеем Нетиевским, то вдруг из команды начинают уходить любимые артисты: Андрей Рожков, Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова. В преддверии Нового года «пельмени» поговорили с «КП», чтобы расставить все точки над i.

ЮЛЯ ВЗРОСЛАЯ ДЕВОЧКА

- Уход из команды Юлии Михалковой, Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова стал неожиданным для всех. Но вы до сих пор никак это не комментировали…

Сергей Исаев: Мы до сих пор все вместе, но работаем вместе только на концертах в Екатеринбурге и в Москве. С Юлей контракт в этот раз не продлили.

Дмитрий Соколов и Вячеслав МясниковФото: Алексей БУЛАТОВ

Роман Постовалов (новенький участник шоу): Лично у меня сложилось впечатление, что у каждой из девочек в шоу свои цели. Ксюша умеет быть смешной и ей это нравится. Илана Юрьева красивая актриса и при этом не боится выглядеть смешной. А Юлии, как мне кажется, наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность. Она больше думает, как волосы лежат, как ногти блестят.

Участники шоу говорят, что Михалкова была озабочена своей внешностью, а не выступлением.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А вы смотрели, как Юлия Михалкова задавала вопрос на пресс-конференции Дмитрия Медведева? Она спросила, почему о национальных проектах не рассказывают в TikTok (социальная сеть – прим.ред.). Вы слышали?

Дмитрий Брекоткин: Юля взрослый человек, она может участвовать во всем, в чем угодно. Мое личное мнение — это какая-то хрень. Потому что и сама конференция — ерунда... Ну и Юля в этом поучаствовала, это ее дело.

«ИНОГДА ПОДПИНЫВАЕМ СТАРИЧКОВ»

- В коллективе много новеньких участников. В частности дуэт Романа Постовалова и Ксении Корневой. Нет ли «дедовщины» в коллективе?

Роман Постовалов: (Смеется) Я бы не сказал, что я новенький. Я уже семь лет работаю с «Уральскими пельменями», до этого писал сценарий для шоу. А на сцене выступаю последние два года. Так что это мы иногда подпинываем старичков. Потому что процесс телевизионных съемок поменялся и надо быть быстрее. Сначала старички возмущались, а сейчас прислушиваются.

Ксения Корнева: Сначала было тяжело, потому что надо было делать то, что говорили. А сейчас мы с ними спорим (смеется). У нас есть свое мнение, которое мы можем высказать.

Андрей Рожков и Ксения КорневаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас в «Уральских пельменях» осталось только две девушки. Чувствуете конкуренцию?

Ксения Корнева: Конкуренции не было. Мы каждая на своем месте, с Юлей и Иланой у нас номера не пересекались в артистическом плане. Либо мы играли что-то вместе, либо отдельно. Илана с Юлей могли претендовать на одну роль, всегда выбирали ту, которая лучше вживалась в образ.

«ПРО ПУТИНА НЕ ШУТИМ»

- Есть ли у вас цензура на канале, и какие темы являются табу для шоу?

Ксения Корнева: Много тем на телевидении, из-за которых на нас могут подать в суд. Даже, если мы очень аккуратно ее затрагиваем. Лучше не показать, чем потом на проблемы наткнуться. Нет таких тем, которые где-то прописаны. Но может прийти человек, который похлопает по плечу и попросит убрать эту шутку.

Перед Новым годом "Уральские пельмени" решили прокомментировать все слухи, которые о них ходят. Фото: пресс-служба СТС

Александр Попов: Мы стараемся обходить этнические темы, чтобы потом не пришлось извиняться (смеется). В политику тоже не углубляемся, не называем конкретных лиц. У нас может быть номер, где какой-нибудь условный депутат оказывается в интересной ситуации. Про Путина не шутим, но можем говорить фразу «президент России».

- А будут еще новенькие участники в «Уральских пельменях»?

Сергей Ершов: У нас как раз сейчас запускается новый проект «Хочу в пельмени». Мы уже просмотрели несколько десятков молодых юмористов и заприметили себе парочку.

Благодарим за интервью телеканал «СТС».

Каждый год по традиции «Уральские пельмени» отвечают за новогоднюю ночь на СТС. В этот раз зрителей ждёт праздничная программа «Ёлка, дети, два стола». В новом шоу «пельмени» расскажут, как спрятать бутылку, закусон и опохмелин в снежной бабе, проведут лекцию на тему «Как

распознать алконоса», научат делать подарки в магазине «Всё за 100 рублей» и покажут, почему Елена Малышева идеальная жена в новогодний период.