«Очень долго искали похожего актера»: в Екатеринбурге показали фильм о праведном Симеоне Верхотурском

СЕГОДНЯ 19:48 2019-12-18T20:26:21+03:00

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В Екатеринбурге показали фильм о праведном Симеоне Верхотурском - покровителе уральской земли. Документальную картину «36 верст к Богу» презентовали в день прославления великого святого. Это первый фильм о Симеоне Верхотурском, где представлен облик святого.

- Мы очень долго искали актера, похожего на Симеона, его образ создавался по изображениям на иконах. Фильм представляет собой реконструкцию событий, это очень интересно,- рассказал генеральный продюсер фильма Александр Тютрюмов.

В фильме рассказывается и об одном из самых известных маршрутов православного паломничества - Симеоновой тропе. Напомним, в сентябре на Урале прошли празднования в честь перенесения мощей святого праведного Симеона, которые завершились крестных ходом по этому маршруту.

Фильм о Симеоне Верхотурском длится 25 минут. Планируется, что его покажут на различных фестивалях.

ИСТОЧНИК KP.RU