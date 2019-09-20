2019-09-20T19:49:05+03:00
Общество

На следующей неделе на Урале пройдут празднования в честь перенесения мощей святого праведного Симеона

Считается, что Свято-Николаевский монастырь расцвел после перенесения мощей святого
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба екатеринбургской епархииФото: пресс-служба екатеринбургской епархии
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На следующей неделе на Урале пройдут празднования в честь перенесения мощей святого праведного Симеона. Считается, что Свято-Николаевский монастырь расцвел после перенесения мощей святого. Праздничные богослужения пройдут 24 и 25 сентября в Меркушино и Верхотурье. Возглавит их митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Тысячи людей со всего региона прибудут в духовную столицу Урала, чтобы молитвенно почтить небесного покровителя земли уральской и сибирской.

- Святой праведный Симеон Верхотурский - великий подвижник XVII века, небесный покровитель Уральской земли. 25 сентября 1704 года, состоялось перенесение мощей праведного Симеона из села Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. С этого момента начался расцвет монастыря, который сегодня неразрывно связан с именем святого праведника, а сам Симеон стал именоваться Верхотурским, - рассказали в пресс-службе екатеринбургской епархии. Центральное событие праздника - Божественная литургия - состоится 25 сентября в третьем по величине храме в России - Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужского монастыря города Верхотурье в 09:00.

В празднование Симеона Верхотурского завершится Симеоновский крестный ход, который стартовал 7 сентября из Екатеринбурга. Паломники пройдут к этому времени около 400 км пешком. Присоединиться к к молитвенному шествию сможет любой желающий. 24 сентября ориентировочно в 13:30 колонна крестоходцев будет входить в границы Верхотурья, и желающие смогут пройти хотя бы в ней несколько километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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