Ремонт в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге закончат к 23 декабря

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-18T14:38:09+03:00

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Ремонт в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге планируют закончить к 23 декабря. Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр ЖКХ и энергетики Свердловской области Николай Смирнов. Решение было принято в ходе заседания межведомственной комиссии, на которой рассматривали ход работ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Оставшиеся работы в сквере у здания Оперного театра в Екатеринбурге планируется завершить к 23 декабря, - отметил министр.

Эпопея со сквером, так же как и с тротуарной плиткой, длится в столице Урала с лета. Изначально его обещали сдать ко Дню города, затем сроки сдвинулись на 30 сентября, после – на 3 декабря. На строители не успели вовремя сдать работы.

ИСТОЧНИК KP.RU