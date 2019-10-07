Глава Екатеринбурга уволил кураторов, которые занимались реконструкцией сквера за Оперным театром

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-07T12:32:09+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время обхода обновленной набережной Исети уволил нескольких сотрудников МУП «Благоустройство», которые курировали реконструкцию сквера за Театром оперы и балета. Это решение было принято во время последнего визита на объект, который прошел в минувшую субботу.

- Был недостаточный контроль со стороны «Благоустройства», человек был недостаточно требователен и недостаточно внимателен к реконструкции, из-за этого срывались сроки, - уточнили в мэрии города.

не так давно вандалы разбили в сквере фонариФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что сквер за Оперным театром реконструируется уже второй год, работы идут «со скрипом», сроки постоянно сдвигаются. Официально работы должны завершить к концу 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU