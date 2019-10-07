Глава Екатеринбурга уволил кураторов, которые занимались реконструкцией сквера за Оперным театром
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время обхода обновленной набережной Исети уволил нескольких сотрудников МУП «Благоустройство», которые курировали реконструкцию сквера за Театром оперы и балета. Это решение было принято во время последнего визита на объект, который прошел в минувшую субботу.
- Был недостаточный контроль со стороны «Благоустройства», человек был недостаточно требователен и недостаточно внимателен к реконструкции, из-за этого срывались сроки, - уточнили в мэрии города.
не так давно вандалы разбили в сквере фонариФото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, что сквер за Оперным театром реконструируется уже второй год, работы идут «со скрипом», сроки постоянно сдвигаются. Официально работы должны завершить к концу 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU