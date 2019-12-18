Погибшей под поездом девушкой оказалась студентка екатеринбургского колледжа

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-18T11:59:42+03:00

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Погибшей под поездом на станции Адуй оказалась 16-летняя студентка екатеринбургского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства Елена Иванова (имя и фамилия несовершеннолетней изменены – прим.ред). По словам друзей, девушка выросла в многодетной семье в поселке Лосиный, куда часто приезжала навещать родителей.

В июле этого года Лена опубликовала на своей страницу следующую запись:

- Хватит спрашивать меня про колледж! Хватит спрашивать меня про работу и карьеру. Хватит спрашивать меня о моем будущем. Я не знаю. Ладно? Я не знаю! – написала девушка.

Фото: СОЦСЕТИ

- Сейчас следователи выясняют все детали трагедии. Следственными органами проведен осмотр места происшествия и жилища пострадавшей, опрошены работники локомотивной бригады, родственники девушки, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего, - сообщили в СКР на транспорте по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU