2019-12-18T10:59:08+03:00
Происшествия

На свердловской станции нашли тело 16-летней девушки-подростка

Сейчас делом занимаются следователи
Мария Трапезникова
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Девушку-подростка переехала пригородная электричкаДевушку-подростка переехала пригородная электричкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим утром, 17 декабря, на 48 километре 9 пикета станции Адуй, что в Свердловской области, обнаружили тело 16-летней девушки. Ее сбила электричка, следовавшая по маршруту АлапаевскЕкатеринбург.

- По данному факту следственными органами Уральского СУ на транспорте СКР проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи уже осмотрели место происшествия и дом, в котором жила подросток. Также были опрошены работники локомотивной бригады и родственники девушки.

- Сейчас проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего, - добавили в региональном СУ на транспорте СКР. – По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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