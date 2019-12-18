На свердловской станции нашли тело 16-летней девушки-подростка
Минувшим утром, 17 декабря, на 48 километре 9 пикета станции Адуй, что в Свердловской области, обнаружили тело 16-летней девушки. Ее сбила электричка, следовавшая по маршруту Алапаевск – Екатеринбург.
- По данному факту следственными органами Уральского СУ на транспорте СКР проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи уже осмотрели место происшествия и дом, в котором жила подросток. Также были опрошены работники локомотивной бригады и родственники девушки.
- Сейчас проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего, - добавили в региональном СУ на транспорте СКР. – По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU