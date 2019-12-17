2019-12-17T16:16:04+03:00
Общество

Высокинский перенес выходной день для чиновников и бюджетников Екатеринбурга

Вместо 31 декабря придется поработать в субботу
Алина СУРИНА
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Глава Екатеринбурга последовал примеру Куйвашева и сделал 31 декабря выходнымГлава Екатеринбурга последовал примеру Куйвашева и сделал 31 декабря выходнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Александр Высокинский перенес выходной день для чиновников и бюджетников Екатеринбурга. Постановление об этом опубликовано на сайте администрации города. Вместо 31 декабря поработать придется в субботу - 28 декабря. Отметим, что мэр не проводил опрос в Instagram, как это сделал глава региона Евгений Куйвашев.

- Постановляю перенести выходной день для лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации города Екатеринбурга, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации города Екатеринбурга, и лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой Екатеринбурга, с их письменного согласия, - написано в постановлении.

Напомним, что в опросе губернатора в в Instagram поучаствовали 12 115 уральцев. 94% из них проголосовали за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. В итоге Евгений Куйвашев, прислушавшись к своим подписчикам, перенес предновогодний рабочий день на субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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