Высокинский перенес выходной день для чиновников и бюджетников Екатеринбурга
Александр Высокинский перенес выходной день для чиновников и бюджетников Екатеринбурга. Постановление об этом опубликовано на сайте администрации города. Вместо 31 декабря поработать придется в субботу - 28 декабря. Отметим, что мэр не проводил опрос в Instagram, как это сделал глава региона Евгений Куйвашев.
- Постановляю перенести выходной день для лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации города Екатеринбурга, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации города Екатеринбурга, и лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой Екатеринбурга, с их письменного согласия, - написано в постановлении.
Напомним, что в опросе губернатора в в Instagram поучаствовали 12 115 уральцев. 94% из них проголосовали за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. В итоге Евгений Куйвашев, прислушавшись к своим подписчикам, перенес предновогодний рабочий день на субботу.
ИСТОЧНИК KP.RU