2019-12-11T13:29:38+03:00
Общество

Придется поработать в субботу: после опроса в Instagram Куйвашев решил сделать 31 декабря выходным днем

В нем поучаствовало больше 12 тысяч человек
Мария Трапезникова
Поделиться:
31 декабря на Урале станет выходным31 декабря на Урале станет выходнымФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Тема выходного 31-го декабря волнует россиян больше обычного. А все из-за того, что в этом году праздник приходится на рабочий день. В связи с этим уже в нескольких регионах страны его сделали выходным. Вот и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подключился к «флешмобу» и решил провести опрос. Только нестандартным способом – через Instagram.

Вопрос оказался очень актуальным для жителей региона – в нем приняли участие 12 115 человек. 11 433 человека ответили «да» - это 94% проголосовавших, почти единогласно. «Против» высказалось намного меньше – всего 682 человека (или 6%).

- Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году», - заключил на своей странице в соцсети губернатор.

Остается один маленький нюанс: за это свердловчанам придется поработать в субботу, 28 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолет посреди кукурузы и Алладин на Вайнера: Екатеринбург оказался в центре внимания Google
На Урале снесли нелегально построенное кафе с курятником
Более 150 железнодорожных переездов обновила Свердловская магистраль в 2019 году
Момент взрыва во время пожара на заводе в Екатеринбурге попал на видео
На Урале сироту оставили без пособия по безработице из-за отсутствия прописки
Клиенты Альфа-Банка могут оформить кредитную карту без оплаты годовой комиссии
Подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе арестовали до 8 февраля
Засияют яркими огоньками: на центральных улицах Екатеринбурга установят новогодние фонари
Виталий Милонов придумал, как помочь бедным семьям на Новый год
На открытие центра «Эрмитаж-Урал» приедет министр культуры РФ Мединский
Москва и Питер в аутсайдерах: названы регионы, жители которых любят ходить в библиотеки