Придется поработать в субботу: после опроса в Instagram Куйвашев решил сделать 31 декабря выходным днем

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-11T13:29:38+03:00

В нем поучаствовало больше 12 тысяч человек

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Тема выходного 31-го декабря волнует россиян больше обычного. А все из-за того, что в этом году праздник приходится на рабочий день. В связи с этим уже в нескольких регионах страны его сделали выходным. Вот и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подключился к «флешмобу» и решил провести опрос. Только нестандартным способом – через Instagram.

Вопрос оказался очень актуальным для жителей региона – в нем приняли участие 12 115 человек. 11 433 человека ответили «да» - это 94% проголосовавших, почти единогласно. «Против» высказалось намного меньше – всего 682 человека (или 6%).

- Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году», - заключил на своей странице в соцсети губернатор.

Остается один маленький нюанс: за это свердловчанам придется поработать в субботу, 28 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU