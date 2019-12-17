2019-12-17T13:02:42+03:00
Происшествия

Едва не увел девочку: в Екатеринбурге задержали низкорослого южанина, который пытался похитить ребенка из суши-бара

Злоумышленника задержал сотрудник заведения, опознавший его по фото
Олег ГАЛИМОВ
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В Следственном комитете и пресс-службе УМВД по Екатеринбургу пока не комментируют информацию о задержании мужчиныВ Следственном комитете и пресс-службе УМВД по Екатеринбургу пока не комментируют информацию о задержании мужчиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Екатеринбурга Максим Невзоров задержал низкорослого южанина, который пытался похитить ребенка из кафе «Япона мама» на Опалихинской. Как рассказали «Комсомолке» сотрудники заведения, инцидент произошел в конце прошлой недели.

- Мужчина пытался увести с собой девочку, ребенок играл в детской зоне. К счастью, родители вовремя среагировали и спугнули мерзавца. Он был небольшого роста, около 130 сантиметров или еще ниже, - рассказали в «Япона маме».

Через пару дней похитителя детей опознал бариста заведения Максим Невзоров, он заметил южанина на улице Вильгельма Де Геннина.

- Макс скрутил его и передал наряду ППС. К счастью, полицейские проезжали рядом и заметили потасовку, - добавили коллеги Максима.

В Следственном комитете и пресс-службе УМВД по Екатеринбургу пока не комментируют информацию о задержании мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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