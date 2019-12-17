Уральский урбанист раскритиковал проект дорожной развязки у «Калины»
Урбанист из Екатеринбурга Владимир Злоказов раскритиковал проект новой развязки у концерна «Калина», который еще в 2014 году предложил «УралГипроТранс».
Главная проблема проекта – весь внутригородской трафик, пересекающий железную дорогу к югу от улицы Малышева, проходит через единственное бутылочное горлышко – путепровод у «Калины». Чтобы хоть как-то выйти из ситуации, Злоказов предложил построить обходную дорогу Синих Камней с востока.
Фото: проектная документация
- Новая дорога будет начинаться с ответвления от переулка Базового в районе ЦПКиО, проходить вдоль железнодорожной линии на Полевской, с путепроводом над Старым Сибирским трактом, над железнодорожными путями Транссиба и выходить к развязке Дублера Сибирского тракта и улицы 40 лет ВЛКСМ на ЖБИ, - рассказал в своем блоге урбанист.
Помимо этого, к минусам проекта, по мнению Злоказова, можно отнести баснословную сумму строительных работ, снос домов, которые встанут на пути рабочих при прокладывании новой дороги, а также необходимость установки шумозащитных экранов.
ИСТОЧНИК KP.RU