2019-12-16T17:44:37+03:00
Общество

«Вернули в общественное достояние»: суд разрешил фотографировать памятник основателям Екатеринбурга

Издательству «Фест Хенд» не придется платить штраф за фото в путеводителе
Алина СУРИНА
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Фотографию основателей города хотели запретить использовать бесплатноФотографию основателей города хотели запретить использовать бесплатноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский арбитражный суд разрешил фотографировать памятник основателям Екатеринбурга. Издательству «Фест Хенд» не придется платить штраф за фото памятника Татищеву и де Геннину в путеводителе по региону. Компенсацию за использование фотографии требовал один из авторов памятника, скульптор Петр Чусовитин.

- Договор между скульптором Чусовитиным и УПРАВИС [Ассоциация обладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства - Прим.ред] признан недействительным! Мы вернули главный памятник Екатеринбурга в общественное достояние, - написал в Facebook юрист Евгений Дедков.

В апелляционной инстанции были представлены документы, доказывающие, что над монументом работал авторский коллектив, а не только скульптор Петр Чусовитин. Ранее Свердловский арбитражный суд частично удовлетворил иск «Ассоциации правообладателей по защите и управлению в сфере искусства» к издательскому дому «Фест хэнд».

ИСТОЧНИК KP.RU

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