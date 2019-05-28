2019-05-28T16:47:31+03:00
Общество

«Вы нарушаете авторские права»: свердловский суд оштрафовал издательство за публикацию фото памятника Татищеву и де Геннину

Юристы считают, что такое решение создаст прецедент, из-за которого будет запрещено снимать любые объекты скульптуры
Маргарита МАХОНИНА
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Истец хотел взыскать 20 тысяч рублейИстец хотел взыскать 20 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский арбитражный суд частично удовлетворил иск «Ассоциации правообладателей по защите и управлению в сфере искусства» к издательскому дому «Фест хэнд». Организация требовала взыскать с ИД 20 тысяч рублей за публикацию снимка памятника Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, которое «Фест хэнд» использовала для путеводителя по региону.

– Озадачился тем, а почему арбитражный суд отклонил ссылку ответчика на свободное использование в силу п. 2 ст. 1276 ГК (Допускаются воспроизведение, распространение и использование произведений искусства без согласия автора, если они находятся в месте открытого посещения – прим. редактора), – написал юрист Юрий Дедков в Facebook. – И обнаружил «замечательное» постановление Суда по интеллектуальным правам. Согласно ему, объекты, которые стоят в открытом городском пространстве – скульптуры и памятники, выведены за рамки разрешенного использования без согласия правообладателей нормой.

Однако в картотеке дел еще не опубликовали решение суда. Только после этого станет ясно, чем оно мотивировано.

– Теперь, когда вы фотографируетесь на фоне какого-либо общедоступного памятника и вкладываете в сеть фотографию, вы нарушаете авторские права. Ведь коммерческий или некоммерческий характер использования в данном случае значения не имеет, – добавил Дедков. – Получается, что перед тем, как сфотографировать памятник, нужно заключить лицензионный договор «УПРАВИС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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