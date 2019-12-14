«Дьявольский скрипач» Дэвид Гаррет проведет в Екатеринбурге концерт «UNLIMITED – LIVE»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-14T10:27:36+03:00

За свою музыкальную карьеру Дэвид Гарретт продал миллионы билетов и имеет 24 золотых и 16 платиновых наград в Гонконге, Германии, Мексике, Тайвани, Бразилии, Сингапуре... Фото: предоставлено Динарой Валиевой

Он состоится в следующем сентябре, но билеты уже поступили в продажу

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16 сентября следующего года жителям Екатеринбурга обещают уникальный концерт международной рок-звезды и скрипача Дэвида Гаррета. Билеты уже поступили в продажу.

- После успеха в 14 странах, начиная с его родной Германии, а дальше Италии, Польши, Турции и Израиля Дэвид Гарретт продолжит в 2020 году юбилейный тур по всему миру с захватывающим шоу «UNLIMITED – LIVE», - сообщают организаторы. - Дэвид Гаррет порадует своих поклонников новыми песнями, аккустическими аранжировками и самыми волнующими версиями своих лучших хитов.

Дэвида Гаррета называют Паганини среди поп-звезд и Джими Хендриксом среди скрипачей.

- Я с огромным нетерпением жду продолжения тура «UNLIMITED – LIVE» в 2020 году, и больше, чем когда-либо, я хочу взять своих поклонников в захватывающее музыкальное путешествие, - говорит Дэвид Гарретт. - Вместе со своей группой, моими друзьями и поклонниками я хочу отпраздновать прошедшие десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU